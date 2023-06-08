"Шахтарю" вигідна перемога "Інтера" у фіналі Ліги чемпіонів

Донецький клуб зацікавлений у поразці "Манчестер Сіті"

Для більш сприятливого жеребкування в наступному розіграші Ліги чемпіонів "Шахтарю", який став чемпіоном України, вигідна перемога "Інтера" над "Манчестер Сіті" у фіналі цьогорічного розіграші єврокубку.

Про це повідомляє журналіст Ігор Семйон у своєму Telegram-каналі. Він вказує на те, що в такому разі чемпіон України отримає менш сильного суперника.

Зазначається, що якщо фінал Ліги чемпіонів виграє англійський клуб, тоді чемпіон України потрапить до третього кошика жеребкування, а якщо італійський — то до другого.

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У першому випадку в групі "Шахтаря" опиниться хтось із восьми наступних команд: "Реал", "Атлетіко", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Борусія" Дортмунд, "Лейпциг", "Інтер" і "Порту" .

В другому — "Гірники" зіграють із кимось із наступних клубів: "Мілан", "Лаціо", "Фейєнорд", "Зальцбург", "Црвена Звезда", "Динамо" Загреб, "Рейнджерс", "Брага".

Таким чином, якщо "Інтер" виграє Лігу чемпіонів, то з другого кошика наступного розіграшу турніру переміститься до першого, а його місце займе "Шахтар".

Фінал Ліги чемпіонів цього сезону "Манчестер Сіті" — "Інтер" відбудеться 10 червня в турецькому Стамбулі. Букмекери віддають перевагу англійському клубу.

Повідомлялося, що власник "Шахтаря" Рінат Ахметов ухвалив сенсаційне рішення відправити у відставку головного тренера команди Ігора Йовічевіча.