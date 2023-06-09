Как это возможно? В Финляндии футболист забил гол руками, и его засчитали (видео)
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Игрок и не думал забивать гол
На днях в высшем дивизионе чемпионата Финляндии произошел уникальный случай — футболист забил гол, бросая мяч из боковой линии. Накануне Илкай Гюндоган отметился суперголом в манчестерском дерби.
Видео с невероятным взятием ворот доступно на YouTube-канале футбольного клуба СИК. Игрок этого клуба Терри Йегбе отметился результативным действием в игре против ВПС.
На второй минуте встречи левый защитник СИКа Йегбе далеко бросил мяч с аута в направлении чужой вратарской. Кипер гостей Теппо Марттинен замешкался и неудачно выбил мяч прямо в свои ворота. Таким образом, рефери засчитал автогол в исполнении голкипера. Отметим, если бы вратарь не дотронулся до мяча, то взятия ворот не произошло бы.
Теппо Марттинен пропускает гол после аута в исполнении Терри Йегбе:
В дальнейшем клубы обменялись голами, и "СИК" вышел победителем в дуэли. Этот результат позволил хозяевам (24 очка) подняться на второе место в финском чемпионате, гости (6 очков) — последние.
Видеообзор матча СИК — ВПС:
Ранее Тарас Степаненко отметился суперголом в международном матче.
Напомним, бывший футболист сборной Украины Кирилл Петров забил фантастический гол в польской лиге.