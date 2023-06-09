Як це можливо? У Фінляндії футболіст забив гол руками, і його зарахували (відео)

Гравець і не думав забивати гол

Днями у найвищому дивізіоні чемпіонату Фінляндії стався унікальний випадок — футболіст забив гол, кидаючи м’яч із бокової лінії. Напередодні Ілкай Гюндоган відзначився суперголом у манчестерському дербі.

Відео з неймовірним взяттям воріт доступне на YouTube-каналі футбольного клубу СІК. Гравець цього клубу Террі Єгбе відзначився результативною дією у грі проти ВПС.

На другій хвилині зустрічі лівий захисник СІКу Єгбе далеко кинув м’яч з ауту у напрямку чужого воротарського майданчика. Кіпер гостей Теппо Марттінен забарився і невдало вибив м’яч прямо у свої ворота. Таким чином, рефері зарахував автогол у виконанні голкіпера. Зазначимо, якби воротар не торкнувся м’яча, то взяття воріт не було б.

Теппо Марттінен пропускає гол після ауту у виконанні Террі Єгбе:

Надалі клуби обмінялися голами, і "СІК" вийшов переможцем у дуелі. Цей результат дозволив господарям (24 очки) піднятися на друге місце у фінському чемпіонаті, гості (6 очок) останні.

Відеоогляд матчу СІК — ВПС:

Раніше Тарас Степаненко відзначився суперголом у міжнародному матчі.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної України Кирило Петров забив фантастичний гол у польській лізі.