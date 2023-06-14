Чвертьфіналіст Ліги чемпіонів зацікавився футболістом збірної України

Гірники вже знайшли заміну футболісту

Португальська "Бенфіка", яка в сезоні 2022/23 пробилася в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23, хоче підписати воротаря донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє журналіст UOL Esporte Бруно Андраде у Twitter. За інформацією джерела, Трубін потрапив у трансферний шортлист Орлів із двох голкіперів.

Лісабонський клуб також стежить за кіпером "Атлетіко Паранаенсе" Бенто. Анатолій є більш пріоритетною ціллю для португальців, адже 21-річний футболіст збірної України не хоче продовжувати контракт із Гірниками, угода розрахована до кінця сезону 2023/24, що значно зменшує трансферну вартість гравця. До речі, Transfermarkt оцінює вартість воротаря у 18 млн євро.

Нагадаємо, Трубін минулого сезону зіграв у 38 матчах на клубному рівні, пропустивши 40 м’ячів, 14 ігор українець провів на "нуль".

Раніше повідомлялося, що перемога "Манчестер Сіті" боляче вдарила по "Шахтарю". До речі, у Гірників скоро буде новий головний тренер, хоча ультрас донеччан незадоволені рішенням керівництва "Шахтаря".