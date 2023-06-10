Ультрас "Шахтаря" наїхали на Ахметова та його "ефективний менеджмент"

Фанати Гірників незадоволені рішенням президента клубу

Ультрас "Шахтаря" обурені чутками про відставку головного тренера команди Ігора Йовічевіча.

Відповідний пост фанатське угрупування Гірників "Кроти" опублікувало на своїй сторінці у Twitter. Ультрас розкритикували клуб за звільнення наставника, який привів донеччан до чемпіонства.

"Боже, цей "ефективний менеджмент" втратив найкрутішого тренера за останні багато років. Хоча, чи може щось нормальне довго протриматися при цьому "ефективному менеджменті"?

Дякуємо, Ігоре Йовічевічу! Ти зробив команду пацанів, за яку хочеться вболівати. Команду, яка б’ється. З характером. І дякуємо за політичну позицію!" – йдеться у повідомленні ультрас.

Додамо, що рішення припинити співпрацю з Йовічевічем ухвалив особисто президент клубу Рінат Ахметов. Разом із хорватським фахівцем "Шахтар" повернув собі чемпіонську корону в УПЛ, а також пробився у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Шахтареві" вигідна перемога "Інтера" у фіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Гірники пригрозили англійському топклубу судом через ситуацію з Манором Соломоном.