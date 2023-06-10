Укр

Ультрас "Шахтера" наехали на Ахметова и его "эффективный менеджмент"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Игор Йовичевич Новость обновлена 10 июня 2023, 10:40
Игор Йовичевич. Фото ФК Шахтер

Фанаты Горняков недовольны решением президента клуба

Ультрас "Шахтера" возмущены слухами об отставке главного тренера команды Игора Йовичевича.

Соответствующий пост фанатская группировка Горняков "Кроты" опубликовала на своей странице в Twitter. Ультрас раскритиковали клуб за увольнение наставника, который привел дончан к чемпионству.

"Боже, этот "эффективный менеджмент" потерял крутейшего тренера за последние много лет. Хотя, может ли что-нибудь нормальное долго продержаться при этом "эффективном менеджменте"?

Спасибо, Игор Йовичевич! Ты сделал команду пацанов, за которую хочется болеть. Команду, которая бьется. С характером. И благодарим за политическую позицию!" – говорится в сообщении ультрас.

Добавим, что решение прекратить сотрудничество с Йовичевичем принял лично президент клуба Ринат Ахметов. Вместе с хорватским специалистом "Шахтер" вернул себе чемпионскую корону в УПЛ, а также пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что "Шахтеру" выгодна победа "Интера" в финале Лиги чемпионов.

Напомним, Горняки пригрозили английскому топ-клубу судом из-за ситуации с Манором Соломоном.

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#Футбол #ФК Шахтер #Ультрас