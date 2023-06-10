Ультрас "Шахтера" наехали на Ахметова и его "эффективный менеджмент"

Фанаты Горняков недовольны решением президента клуба

Ультрас "Шахтера" возмущены слухами об отставке главного тренера команды Игора Йовичевича.

Соответствующий пост фанатская группировка Горняков "Кроты" опубликовала на своей странице в Twitter. Ультрас раскритиковали клуб за увольнение наставника, который привел дончан к чемпионству.

"Боже, этот "эффективный менеджмент" потерял крутейшего тренера за последние много лет. Хотя, может ли что-нибудь нормальное долго продержаться при этом "эффективном менеджменте"?

Спасибо, Игор Йовичевич! Ты сделал команду пацанов, за которую хочется болеть. Команду, которая бьется. С характером. И благодарим за политическую позицию!" – говорится в сообщении ультрас.

Добавим, что решение прекратить сотрудничество с Йовичевичем принял лично президент клуба Ринат Ахметов. Вместе с хорватским специалистом "Шахтер" вернул себе чемпионскую корону в УПЛ, а также пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что "Шахтеру" выгодна победа "Интера" в финале Лиги чемпионов.

Напомним, Горняки пригрозили английскому топ-клубу судом из-за ситуации с Манором Соломоном.