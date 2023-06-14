Четвертьфиналист Лиги чемпионов заинтересовался футболистом сборной Украины

Горняки уже нашли замену футболисту

Португальская "Бенфика", которая в сезоне 2022/23 пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23, хочет подписать вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина.

Об этом сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде в Twitter. По информации источника, Трубин попал в трансферный шорт-лист Орлов из двух голкиперов.

Лиссабонский клуб также следит за кипером "Атлетико Паранаэнсе" Бенто. Анатолий является более приоритетной целью для португальцев, ведь 21-летний футболист сборной Украины не хочет продлевать контракт с Горняками, соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24, что значительно уменьшает трансферную стоимость игрока. К слову, Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 18 млн евро.

Напомним, Трубин в прошлом сезоне сыграл в 38 матчах на клубном уровне, пропустив 40 мячей, 14 игр украинец провел на "ноль".

Ранее сообщалось, что победа "Манчестер Сити" больно ударила по "Шахтеру". К слову, у Горняков скоро будет новый главный тренер, хотя ультрас дончан недовольны решением руководства "Шахтера".