"Шахтеру" больно аукнется победа "Ман Сити" в Лиге чемпинов

Горнякам теперь будет намного сложнее в еврокубках

Донецкий "Шахтер" в качестве чемпиона Украины по футболу начнет свой путь в еврокубках на групповом этапе Лиги чемпионов 2023/24, но при жеребьевке будет находиться только в 3-й корзине. Это стало известно по итогам победы "Ман Сити" над "Интером" в финале ЛЧ.

Если бы победил "Интер", то дончане оказались бы во второй корзине. Об этом сообщает журналист Игорь Семйон на своем Telegram-канале.

Таким образом, Горняки гарантированно получат в свой квартет сразу две сильные команды, что значительно снижает их шансы на выход из группы. Отметим, жеребьевка групповой стадии ЛЧ сезона 2023/23 состоится 31 августа.

3 и 4 корзины будут сформированы полностью по итогам квалификации Лиги чемпионов:

1 корзина: "Манчестер Сити", "Севилья", "Барселона", "Наполи", "Бавария", "ПСЖ", "Бенфика", "Фейеноорд"

2 корзина: "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Боруссия" Д, "Атлетико", "Лейпциг", "Порту", "Арсенал"

3 корзина: "Шахтер", "Зальцбург", "Милан", "Лацио", "Црвена Звезда"

3 или 4 корзина: "Реал Сосьедад", "Селтик", "Ньюкасл", 4 победителя квалификации чемпионского пути, 2 победителя квалификации пути лиг

4 корзина: "Унион", "Ланс"

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" попал во второй квалификационный раунд ЛЧ. Украинской команде нужны победы над тремя соперниками, чтобы выйти в групповой этап.

Напомним, "Шахтер" пригрозил английской команде судом.