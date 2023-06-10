"Ман Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов: "Интер" повержен в Стамбуле (видео)

Сезон в европейском футболе завершила финальная игра в главном еврокубке

В субботу, 10 июня, в Стамбуле (Турция) состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 "Манчестер Сити" — "Интер".

Встреча, проходившая на Олимпийском стадионе Ататюрка, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Ман Сити". Об этом сообщает "Телеграф".

Несмотря на тотальное превосходство МС над "Интером" в букмекерских котировках, итальянцы совсем не выглядели мальчиками для битья. В первом тайме Горожане получили достойной отпор, правда, чемпионы Англии свои моменты таки создали: традиционно активным был Де Брейне и Холанд. Нерадзурри действовали на контратаках, а также пытались прессинговать, вынуждая соперников ошибаться на своей половине поля. К слову, лидер Горожан Де Брейне был заменен еще в первой половине встречи из-за травмы.

Во втором тайме картина игры не поменялась, за исключением того, что у "Интера" появились убойные моменты, к примеру, Лаутаро не сумел переиграть Эдерсона, выйдя один на один с вратарем. На 68-й минуте произошел переломный момент в матче — блестящая атака "Ман Сити" завершилась точным ударом Родри! После пропущенного мяча "Нерадзурри" были обязаны тут же забивать в ответ, но Димарко сначала пробил в перекладину, а затем добил в Лукаку. "Интер" организовать финальный штурм не сумел, а последние 10 минут прошли на встречных курсах.

Таким образом, "Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов! У "Интера" три трофея Кубка европейских чемпионов/ЛЧ.

"Манчестер Сити" – "Интер" – 1:0.

Гол: Родри, 68.

Предупреждения: Холанд, 90+2, Эдерсон, 90+4 — Барелла, 59, Лукаку, 83.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Родри, Стоунз (Уокер, 82), Грилиш, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 36), Бернардо Силва, Холанд.

"Интер": Онана, Бастоні (Гозенс, 75), Ачерби, Дармиан (д'Амброзио, 84), Димарко, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Брозович, Барелла, Думфрис (Белланова, 75), Джеко (Лукаку, 57), Л. Мартинес.

Статистика матча Ман Сити - Интер

Полный видеообзор встречи:

Напомним, в финале Лиги Европы триумфовала испанская "Севилья". Таким образом, в битве за Суперкубок УЕФА сойдутся "Ман Сити" и андалузцы. Добавим, в решающем поединке Лиги конференций победил английский "Вест Хэм".

Ранее сообщалось, что "Шахтеру" была невыгодна победа МС в ЛЧ.