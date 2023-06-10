"Ман Сіті" вперше виграв Лігу чемпіонів: "Інтер" переможений у Стамбулі (відео)

Сезон у європейському футболі завершила фінальна гра у головному єврокубку

У суботу, 10 червня, у Стамбулі (Туреччина) відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 "Манчестер Сіті" — "Інтер".

Зустріч на Олімпійському стадіоні Ататюрка завершилася з рахунком 1:0 на користь "Ман Сіті". Про це повідомляє "Телеграф".

Попри тотальну перевагу МС над "Інтером" у букмекерських котируваннях, італійці зовсім не виглядали хлопчиками для биття. У першому таймі Городяни отримали гідну відсіч, щоправда, чемпіони Англії свої моменти створили: традиційно активним був Де Брейне і Голанд. Нерадзуррі діяли на контратаках, а також намагалися пресингувати, змушуючи суперників помилятися на половині поля. До речі, лідера Містян Де Брейне було замінено ще в першій половині зустрічі через травму.

У другому таймі картина гри не змінилася, за винятком того, що у "Інтера" з’явилися вбивчі моменти, наприклад, Лаутаро не зумів переграти Едерсона, вийшовши віч-на-віч з воротарем. На 68-й хвилині стався переломний момент у матчі — блискуча атака "Ман Сіті" завершилася точним ударом Родрі ! Після пропущеного м’яча "Нерадзуррі" були зобов’язані відразу забивати у відповідь, але Дімарко спочатку пробив у перекладину, а потім добив у Лукаку. "Інтер" організувати фінальний штурм не зумів, а останні десять хвилин пройшли на зустрічних курсах.

Таким чином, "Манчестер Сіті" вперше у своїй історії виграв Лігу чемпіонів! У "Інтера" три трофеї Кубка європейських чемпіонів/ЛЧ.

"Манчестер Сіті" – "Інтер" – 1:0.

Гол: Родрі, 68.

Попередження: Голанд, 90+2, Едерсон, 90+4 — Барелла, 59, Лукаку, 83.

"Манчестер Сіті": Едерсон, Аке, Рубен Діаш, Аканджи, Родрі, Стоунз (Вокер, 82), Гріліш, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 36), Бернарду Сілва, Голанд.

"Інтер": Онана, Бастоні (Глзенс, 75), Ачербі, Дарміан (д'Амброзіо, 84), Дімарко, Чалханоглу (Мхітарян, 84), Брозович, Барелла, Думфріс (Белланова, 75), Джеко (Лукаку, 57), Мартінес.

Статистика матчу Ман Сіті - Інтер

Повний відеоогляд зустрічі:

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи тріумфувала іспанська "Севілья". Таким чином, у битві за Суперкубок УЄФА зійдуться "Ман Сіті" та андалузці. Додамо, у вирішальному поєдинку Ліги конференцій переміг англійський "Вест Гем".

Раніше повідомлялося, що "Шахтарю" була невигідна перемога МС у ЛЧ.