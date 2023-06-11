"Шахтарю" боляче відгукнеться перемога "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів
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Гірникам тепер буде набагато складніше у єврокубках
Донецький "Шахтар" у якості чемпіона України з футболу розпочне свій шлях у єврокубках на груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24, але при жеребкуванні перебуватиме лише у 3-му кошику. Це стало відомо за підсумками перемоги "Ман Сіті" над "Інтером" у фіналі ЛЧ.
Якби переміг "Інтер", то донеччани опинилися б у другому кошику. Про це повідомляє журналіст Ігор Семйон на своєму Telegram-каналі.
Таким чином, Гірники гарантовано отримають у свій квартет одразу дві сильні команди, що значно знижує їхні шанси на вихід із групи. Зазначимо, жеребкування групової стадії ЛЧ сезону 2023/23 відбудеться 31 серпня.
3 та 4 кошики будуть сформовані повністю за підсумками кваліфікації Ліги чемпіонів:
- 1 кошик: "Манчестер Сіті", "Севілья", "Барселона", "Наполі", "Баварія", "ПСЖ", "Бенфіка", "Феєнорд"
- 2 кошик: "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Інтер", "Боруссія" Д, "Атлетіко", "Лейпциг", "Порту", "Арсенал"
- 3 кошик: "Шахтар", "Зальцбург", "Мілан", "Лаціо", "Црвена Зірка"
- 3 або 4 кошик: "Реал Сосьєдад", "Селтік", "Ньюкасл", 4 переможці кваліфікації чемпіонського шляху, 2 переможці кваліфікації шляху ліг
- 4 кошик: "Уніон", "Ланс"
Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" потрапив до другого кваліфікаційного раунду ЛЧ. Українській команді потрібні перемоги над трьома суперниками, щоб вийти у груповий етап.
Нагадаємо, "Шахтар" пригрозив англійській команді судом.