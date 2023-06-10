Український футболіст розповів, що стане найкращою помстою за варварство росіян

Гравець відвідав зруйнований стадіон, на якому раніше виступав

Півзахисник "Металіста" Єгор Картушов разом із родиною повернувся до рідного Чернігова, який сильно постраждав від обстрілів росіян.

Гравець після завершення сезону УПЛ відвідав саме стадіон імені Юрія Гагаріна, який було зруйновано окупантами. Про це повідомляє пресслужба ФК "Десна" в Instagram. Гравець заявив, що помстою за варварство загарбників стане перемога України у війні та розпад росії.

"Дуже боляче дивитися на ці руїни, на це поле, на якому грали такі важливі та пам’ятні матчі. Виходили в УПЛ, розгромивши "Зірку", відбирали очки у "Шахтаря" і перемагали "Динамо".

Вважаю, що розгромна перемога України над окупантами та розпад росії будуть найкращою помстою за все, що ці в*родки зробили з нашим містом та країною", — сказав Картушов, побачивши зруйнований стадіон.

Нагадаємо, "Металіст" за підсумками УПЛ 2022/23 вилетів у Першу лігу. До речі, харківський клуб не припинить своє існування після зниження класу.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу отримав одразу кілька пропозицій щодо роботи з-за кордону.