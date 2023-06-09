Стала відома доля "Металіста" після вильоту з УПЛ

Харківський клуб ні куди не подінеться

Харківський "Металіст" за підсумками останнього туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 вилетів із вищого дивізіону та вирушив у Першу лігу. Команда продовжить своє існування.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму telegam-каналі. Він додав, що команду тепер тренуватиме колишній наставник "Металіста" U-19 Андрій Аніщенко, а сам клуб продовжуватиме базуватися в Ужгороді.

"Після відходу Періци Огнєновича "Металіст" далі поведе Андрій Аніщенко. Раніше він тренував команду U19. Відповідно і ставка тепер у харків’ян буде суто на молодь.

Питання бути чи не бути — не стоїть. Клуб однозначно продовжить своє існування навіть в Першій Лізі. Зараз визначається локація для проживання та проведення матчів наступного сезону. Швидше за все, "Металіст" і далі базуватиметься в Ужгороді", — написав Бурбас.

Останній матч "Металіста" в УПЛ 2022/23:

Раніше повідомлялося, що ФК "Львів", який також вилетів з УПЛ, припинить своє існування. Нагадаємо, за підсумками кампанії 2022/23 чемпіоном України став донецький "Шахтар".