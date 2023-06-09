Стала известна судьба "Металлиста" после вылета из УПЛ

Харьковский клуб ни куда не денется

Харьковский "Металлист" по итогам последнего тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 вылетел из высшего дивизиона и отправился в Первую лигу. Команда продолжит свое существование.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас на своем telegam-канале. Он добавил, что команду теперь будет тренировать бывший наставник "Металлиста" U-19 Андрей Анищенко, а сам клуб продолжит базироваться в Ужгороде.

"После ухода Перицы Огненовича "Металлист" дальше поведет Андрей Анищенко. Раньше он тренировал команду U19. Соответственно, и ставка теперь у харьковчан будет чисто на молодежь.

Вопрос быть или не быть – не стоит. Клуб однозначно продлит свое существование даже в Первой Лиге. В настоящее время определяется локация для проживания и проведения матчей следующего сезона. Скорее всего, "Металлист" и дальше будет базироваться в Ужгороде", — написал Бурбас.

Последний матч "Металлиста" в УПЛ 2022/23:

Ранее сообщалось, что ФК "Львов", который также вылетел из УПЛ, прекратит свое существование. Напомним, по итогам кампании 2022/23 чемпионом Украины стал донецкий "Шахтер".