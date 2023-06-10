Украинский футболист рассказал, что станет лучшей местью за варварство россиян

Игрок посетил разрушенный стадион, на котором раньше выступал

Полузащитник "Металлиста" Егор Картушов вместе с семьей вернулся в родной Чернигов, который сильно пострадал от обстрелов россиян.

Игрок по завершении сезона УПЛ посетил именно стадион имени Юрия Гагарина, который был разрушен оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Десна" в Instagram. Игрок заявил, что местью за варварство захватчиков станет победа Украины в войне и распад россии.

"Очень больно смотреть на эти руины, на это поле, на котором играли такие важные и памятные матчи. Выходили в УПЛ, разгромив "Зирку", отбирали очки у "Шахтера" и побеждали "Динамо".

Считаю, что разгромная победа Украины над оккупантами и распад россии будут лучшей местью за все, что эти у**юдки сделали с нашим городом и страной", — сказал Картушов, увидев разрушенный стадион.

Напомним, "Металлист" по итогам УПЛ 2022/23 вылетел в Первую лигу. К слову, харьковский клуб не прекратит свое существование после понижения в классе.

Ранее сообщалось, что главній тренер "Динамо" Мирча Луческу получил сразу несколько предложений о работе из-за рубежа.