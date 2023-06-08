"Ничего не читаю на эту тему": чешского футбольного тренера в рф не интересует война в Украине

Специалист заявил, что ему неинтересна политика

Чешский главный тренер российского "Оренбурга" Марцел Личка признался, что ему не интересна захватническая война против Украины, которую ведет рф, где планируют реформировать футбол.

Об этом он сообщил в интервью кремлевскому изданию "Известия". Специалист с 2020 года работает в клубе, который принадлежит "Газпрому".

При этом он заявил, что не знает, оказывали ли на него давление за продолжение работы в "Оренбурге" на родине после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года.

"Мне никто не звонил по этому поводу, не разговаривал на эту тему. Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика", — добавил Личка.

Вместе с тем, оговорился тренер, если на него и оказывалось давление, то он этого не заметил.

"Честно вам скажу, я не читаю ничего на эту тему. Меня это не интересует", — резюмировал Личка.

Ранее сообщалось, что российское "Динамо" из Владивостока могли довести своего вратаря до самоубийства.

Перед этим нападающий киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Владислав Ванат выбросил флажки рф в мусорку в аэропорту Армении на глазах изумленных россиян.