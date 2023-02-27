Российский клуб довел вратаря до самоубийства

С Давыдом Алексеевым разорвали контракт

Голкипер "Динамо" из Владивостока Давыд Алексеев выбросился из окна. Футболисту было всего 19 лет. Ранее в Турции нашли под завалами тело знаменитого футболиста. Он погиб в результате землетрясения.

Что стало причиной самоубийства Алексеева в россии тщательно скрывают. Но в соцсетях бывший одноклубник вратаря Сергей Вырупаев сказал, что на самом деле произошло.

По словам Вырупаева, Алексеев узнал, что динамовцы разорвали с ним контракт, и после этого выпрыгнул из окна, сообщает Sport24.

Давыд Алексеев в ноябре 2020-го, когда ему было 17 лет, оказался в заявке "Урала" на матч РПЛ со "Спартаком". В 2021 году он проходил сборы с основой и сыграл в нескольких "товарняках", однако в официальных встречах в Екатеринбурге выходил исключительно за молодежку и вторую команду.

Летом 2022-го голкипер перешел в "Динамо-Владивосток" из Второй лиги и поучаствовал в 13 матчах.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором украинский футболист снимает флаг россии со флагштока в Турции. Ранее сообщалось, что нападающий киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Владислав Ванат выбросил флажки рф в мусорку в аэропорту Армении на глазах изумленных россиян.