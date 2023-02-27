Російський клуб довів воротаря до самогубства

З Давидом Алексєєвим розірвали контракт

Голкіпер "Динамо" із Владивостока Давид Алексєєв викинувся з вікна. Футболісту було лише 19 років. Раніше в Туреччині знайшли під завалами тіло знаменитого футболіста. Він загинув унаслідок землетрусу.

Що спричинило самогубство Алексєєва в росії ретельно приховують. Але в соцмережах колишній одноклубник воротаря Сергій Вирупаєв сказав, що насправді сталося.

За словами Вирупаєва, Алексєєв дізнався, що динамівці розірвали з ним контракт, і після цього вистрибнув із вікна, повідомляє Sport24.

Давид Алексєєв у листопаді 2020-го, коли йому було 17 років, опинився у заявці "Уралу" на матч РПЛ зі "Спартаком". У 2021 році він проходив збори з основою та зіграв у кількох "товарняках", проте в офіційних зустрічах у Єкатеринбурзі виходив виключно за молодіжку та другу команду.

Влітку 2022-го голкіпер перейшов до "Динамо-Владивостока" з Другої ліги і взяв участь у 13 матчах.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилося відео, на якому український футболіст знімає прапор росії з флагштока в Туреччині. Раніше повідомлялося, що нападник київського "Динамо" та молодіжної збірної України Владислав Ванат викинув прапорці росії на смітник в аеропорту Вірменії на очах здивованих росіян.