"Нічого не читаю на цю тему": чеського футбольного тренера в рф не цікавить війна в Україні

Фахівець заявив, що йому нецікава політика

Чеський головний тренер російського "Оренбурга" Марцел Лічка зізнався, що йому не цікава загарбницька війна проти України, яку веде рф, де планують реформувати футбол.

Про це він повідомив в інтерв’ю кремлівському виданню "Известия". Фахівець із 2020 року працює в клубі, який належить "Газпрому".

При цьому він заявив, що не знає, чи чинили на нього тиск за продовження роботи в "Оренбурзі" на батьківщині після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

"Мені ніхто не дзвонив із цього приводу, не розмовляв на цю тему. Тому що люди знають, що мені важливий футбол, спорт. І нецікава політика", — додав Лічка.

Водночас, обмовився тренер, якщо на нього чинився тиск, то він цього не помітив.

"Чесно вам скажу, я не читаю нічого на цю тему. Мене це не цікавить", — резюмував Лічка.

Раніше повідомлялося, що російське "Динамо" з Владивостока могли довести свого воротаря до самогубства.

Перед цим нападник київського "Динамо" та молодіжної збірної України Владислав Ванат викинув прапорці рф на смітник в аеропорту Вірменії на очах здивованих росіян.