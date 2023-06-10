Луческу отказался возглавить клуб на родине

Наставник, похоже, хочет доработать контракт с "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу отказался возглавить румынский футбольный клуб ЧФР. Накануне Мистером интересовался клуб Криштиану Роналду.

Об этом сообщает Sport.ro. По информации источника, 77-летний специалист отказал тренировать ФК ЧФР после того, как посоветовался с семьей.

Накануне румынский клуб уволил Дана Петреску. Мирча не хочет работать в Румынии ни с одним клубом, кроме "Динамо" (Бухарест). Добавим, что у Луческу есть предложения из Болгарии и Турции. ЦСКА (София) и "Фенербахче" (Стамбул) предлагают тренеру должность технического директора. Сообщается, что Мистер, у которого контракт с киевлянами истекает в следующем сезоне, примет решение о своем будущем в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Луческу перенес операцию на ноге в Украине. Из-за этого в концовке сезона руководил Бело-синими Александр Шовковский. По итогам 30-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) динамовцы заняли лишь четвертое место.

Напомним, президент "Шахтера" Ринат Ахметов уволил главного тренера команды.