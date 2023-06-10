Луческу відмовився очолити клуб на батьківщині

Наставник, схоже, хоче допрацювати контракт із "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу відмовився очолити румунський футбольний клуб ЧФР. Напередодні Містером цікавився клуб Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Sport.ro. За інформацією джерела, 77-річний фахівець відмовив тренувати ФК ЧФР після того, як порадився із сім’єю.

Напередодні румунський клуб звільнив Дана Петреску. Мірча не хоче працювати в Румунії з жодним клубом, окрім "Динамо" (Бухарест). Додамо, що Луческу має пропозиції з Болгарії та Туреччини. ЦСКА (Софія) та "Фенербахче" (Стамбул) пропонують тренеру посаду технічного директора. Повідомляється, що Містер, у якого контракт із киянами спливає наступного сезону, ухвалить рішення про своє майбутнє найближчим часом.

Раніше повідомлялось, що Луческу переніс операцію на нозі в Україні. Через це наприкінці сезону керував Біло-синіми Олександр Шовковський. За підсумками 30-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) динамівці посіли лише четверте місце.

Нагадаємо, президент "Шахтаря" Рінат Ахметов звільнив головного тренера команди.