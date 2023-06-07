Луческу запропонували стати тренером Роналду

Містер не горить бажанням працювати у Саудівській Аравії

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, якому нещодавно зробили операцію на нозі, отримав пропозицію очолити "Аль-Наср" із Саудівської Аравії. У цій команді виступає знаменитий португалець Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє DigiSport. За інформацією джерела, пропозиція румунському фахівцю надійшла ще минулого тижня.

Однак Містер не має наміру кидати киян і навряд чи погодиться на пропозицію з Близького Сходу. Зазначається, що наставник не хоче працювати в Саудівській Аравії через погодні умови та перебування далеко від дому. Водночас в "Аль-Насрі" хочуть працювати з румуном через колосальний досвід фахівця. Нагадаємо, цього сезону "Аль-Наср" звільнив француза Руді Гарсію з поста головного тренера команди.

Крім того, видання відзначає інтерес до Луческу з Туреччини, де тренером цікавиться "Фенербахче".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" за підсумками останнього туру Української прем’єр-ліги 2022/23 посіло лише четверте місце, що означає, що команда виступатиме у Лізі конференцій.

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що "Динамо" розраховує наступного сезону на польського тренера.