Луческу предложили стать тренером Роналду

Мистер не горит желанием работать в Саудовской Аравии

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, которому недавно сделали операцию на ноге, получил предложение возглавить "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. В этой команде выступает знаменитый португалец Криштиану Роналду.

Об этом сообщает DigiSport. По информации источника, предложение румынскому специалисту пришло еще на прошлой неделе.

Тем не менее Мистер не намерен бросать киевлян и вряд ли согласится на предложение из Ближнего Востока. Отмечается, что наставник не хочет работать в Саудовской Аравии из-за погодных условий и пребывания вдали от дома. В то же время в "Аль-Насре" хотят работать с румыном из-за колоссального опыта специалиста. Напомним, в этом сезоне "Аль-Наср" уволил француза Руди Гарсию с поста главного тренера команды.

Кроме того, издание отмечает интерес к Луческу из Турции, где тренером интересуется "Фенербахче".

Ранее сообщалось, что "Динамо" по итогам последнего тура Украинской премьер-лиги 2022/23 заняло лишь четвертое место, что означает, что команда будет выступать в Лиге конференций.

Напомним, накануне появилась информация, что "Динамо" рассчитывает в следующем сезоне на польского тренера.