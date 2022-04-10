Россияне уничтожили стадион в Чернигове: украинские тренеры "поблагодарили братьев"

Тренеры рассказали, что надеются на новый стадион в городе.

В воскресенье, 10 апреля, на 46-й день полномасштабного вторжения рф в Украину корреспондент "Телеграфа" побывал на месте разрушенного россиянами стадиона имени Гагарина в Чернигове.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Telegraf UA.

Тренеры по легкой и тяжелой атлетике, которые работали на стадионе в Чернигове, поделились эмоциями после отхода российских военных. Женщина, которая тренировала спортсменов в секторе для метания копья, со слезами на глазах поведала, что раньше печалилась из-за того, что не было сектора, а теперь "нет ничего".

"Самое главное, что выжили, а то в городе происходил настоящий ужас", — рассказала женщина.

Мужчина, который работал на стадионе тренером по тяжелой атлетике рассказал, что "старшие братья" превратили объект гражданской инфраструктуры в руины.

"Надеюсь, стадион восстановят с нуля, наверное. Спасибо, нашим "братьям старшим" за разрушения", — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница Чернигова расплакалась от вранья россиян.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" прошелся по улицам разбомбленного Чернигова и сделал фоторепортаж из города-героя.