"Шахтер" приблизился к назначению нового тренера: названо имя

Ахметов хочет назначить свою креатуру

"Шахтер" близок к назначению главным тренером команды наставника "Зари" Патрика ван Леувена, под чьим руководством та выиграла бронзовые медали украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает "ТаТоТаке". По информации медиа-проекта, заключение контракта с нидерландским специалистом — дело ближайшего времени.

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Согласно данным источника, детальное обсуждение назначения еще не состоялось, но стороны уже достигли принципиальной договоренности об этом.

Отмечается, что ван Леувен является креатурой владельца "Шахтера" Рината Ахметова. Его поддерживает и генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

Фаворитом на замену нидерландского тренера в "Зари" называется Валерий Кривенцов. Советники президента луганчан Евгения Геллера поддерживают его кандидатуру.

Сообщалось, что Ахметов принял сенсационное решение отправить в отставку главного тренера команды Игора Йовичевича.

Напомним, что под руководством хорватского специалиста "Шахтер" в 2023 году завоевал первый за трехлетний период титул чемпиона Украины.