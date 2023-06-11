"Шахтар" наблизився до призначення нового тренера: названо ім’я

Ахметов хоче призначити свою креатуру

"Шахтар" близький до призначення головним тренером команди наставника "Зорі" Патріка ван Леувена, під чиїм керівництвом та виграла бронзові медалі української Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє "ТаТоТаке". За інформацією медіапроекту, укладання контракту з нідерландським фахівцем – справа найближчого часу.

"Шахтар" – "Дніпро-1". Відео голів та огляд чемпіонського матчу УПЛ

За даними джерела, детального обговорення призначення ще не відбулося, але сторони вже досягли принципової домовленості про це.

Зазначається, що ван Леувен є креатурою власника "Шахтаря" Ріната Ахметова. Його підтримує і генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

Фаворитом на заміну нідерландського тренера в "Зорі" називається Валерій Кривенцов. Радники президента луганчан Євгена Геллера підтримують його кандидатуру.

Повідомлялося, що Ахметов ухвалив сенсаційне рішення відправити у відставку головного тренера команди Ігора Йовічевіча.

Нагадаємо, що під керівництвом хорватського спеціаліста "Шахтар" у 2023 році завоював перший за трирічний період титул чемпіона України.