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"Шахтар" наблизився до призначення нового тренера: названо ім’я

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
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"Шахтар" досяг із ван Леувеном принципової домовленості Новина оновлена 11 червня 2023, 18:15
"Шахтар" досяг із ван Леувеном принципової домовленості. Фото ФК Зоря

Ахметов хоче призначити свою креатуру

"Шахтар" близький до призначення головним тренером команди наставника "Зорі" Патріка ван Леувена, під чиїм керівництвом та виграла бронзові медалі української Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє "ТаТоТаке". За інформацією медіапроекту, укладання контракту з нідерландським фахівцем – справа найближчого часу.

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За даними джерела, детального обговорення призначення ще не відбулося, але сторони вже досягли принципової домовленості про це.

Зазначається, що ван Леувен є креатурою власника "Шахтаря" Ріната Ахметова. Його підтримує і генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

Фаворитом на заміну нідерландського тренера в "Зорі" називається Валерій Кривенцов. Радники президента луганчан Євгена Геллера підтримують його кандидатуру.

Повідомлялося, що Ахметов ухвалив сенсаційне рішення відправити у відставку головного тренера команди Ігора Йовічевіча.

Нагадаємо, що під керівництвом хорватського спеціаліста "Шахтар" у 2023 році завоював перший за трирічний період титул чемпіона України.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Зоря #Рінат Ахметов