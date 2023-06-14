Динамівське серце: Ярмоленко отримав привабливу пропозицію від київського клубу

Український футболіст може повернутися до рідного клубу

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко, який тільки-но став вільним агентом, отримав пропозицію повернутися до київського "Динамо".

Про це повідомляє telegram-канал "Динамо Київ Inside". За інформацією джерела, Біло-сині підпишуть угоду із віковим півзахисником після червневих матчів збірної України. Андрію запропонували контракт на один рік із можливістю пролонгації ще на один сезон. Крім того, 33-річному хавбеку національної команди запропонували посаду спортивного директора після закінчення кар’єри футболіста.

"Ярмоленко та "Динамо". Вихідні умови такі: контракт 1+1. Після його закінчення — посада спортивного директора клубу. Угода буде підписана після матчів збірних", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу отримав пропозиції одразу від кількох закордонних клубів.

Нагадаємо, легендарний тренер "Волині" Віталій Кварцяний прокоментував невдачі київського клубу в сезоні 2022/23, за підсумками якого Біло-сині посіли лише четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.