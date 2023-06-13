Ярмоленко розчистив для себе шлях в "Динамо"
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Форвард близький до повернення
Як і очікувалося раніше, зірка українського футболу Андрій Ярмоленко офіційно залишив "Аль-Айн" з ОАЕ.
Про це в Twitter повідомив арабський клуб. Оскільки контракт 33-річного нападника добіг кінця, тепер він залишається без команди.
"Успіхів і дякуємо", — написав "Аль-Айн" навздогін гравцю.
Таким чином, за рік виступів у клубі з ОАЕ Ярмоленко провів 28 матчів, в яких забив 12 голів та відзначився чотирма результативними передачами.
Раніше з’явилася інформація, що Ярмоленко ще взимку хотів повернутися до "Динамо".
Український нападник забив одразу два голи в своєму останньому матчі за "Аль-Айн" в рамках 26-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Аль-Батаєха" (5:2).
Нагадаємо, що нещодавно цей же клуб із ОАЕ залишив його головний тренер Сергій Ребров, який очолив збірну України.