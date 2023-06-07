Офіційно: збірна України здобула нового головного тренера

Ребров повернувся в Україну і відразу очолив головну команду країни

У середу, 7 червня, український фахівець Сергій Ребров офіційно став головним тренером збірної України з футболу. Раніше вболівальники "Аль-Айна" (ОАЕ) зворушливо попрощалися з українцем, який кілька років очолював команду.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) в Instagram. Контракт з спеціалістом укладено до 30 липня 2026 року. Новоспечений головний тренер подякував захисникам України.

"По-перше, хочу подякувати ЗСУ за те, що бережуть нашу Незалежність, що дають нам можливість спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України.

Я сам особисто і всі українці надалі допомагатимемо ЗСУ та нашим людям, які постраждали від рашистської агресії.

Я особисто дуже радий повернутися до України. Моя сім’я також повертається. Я дуже радий, що дружина так прийняла моє рішення", — сказав Ребров відразу ж після свого призначення.

Ребров готуватиме Cиньо-жовтих до найближчих матчів — контрольного з Німеччиною, а також відбіркових поєдинків Євро-2024 з командами Північної Македонії та Мальти, які пройдуть 16 та 19 червня. З повним розкладом матчів збірної України у кваліфікації Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧЄ-2024 українці були розбиті Англією (0:2).