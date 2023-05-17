Ребров може піти на суміщення роботи на чолі збірної України та клубу

Фахівець обирає варіанти продовження тренерської кар’єри

Сергій Ребров, послугами якого цікавився грецький "Олімпіакос", може погодитися на поєднання посад головного тренера збірної України та "Аль-Айну" з ОАЕ.

Про це повідомляє SPORT24. За даними джерела, український фахівець має пропозиції як від керівництва національної команди, так і від клубу з ОАЕ.

За інформацією медіа, Українська асоціація футболу (УАФ) пропонує 48-річному Реброву трирічний контракт, тоді як "Аль Айн" пропонує йому продовжити угоду.

Зазначається, що "Олімпіакос" відмовився від кандидатури екскерманича "Динамо", який, втім, може вибрати і одну роботу — на чолі збірної України або "Аль-Айна".

Угода Реброва з клубом з ОАЕ розрахована до кінця сезону 2022/23. Повідомлялося, що фахівець на 99% очолить збірну України. Водночас, арабський журналіст переконаний, що тренер, ймовірно, укласти новий контракт з "Аль-Айном".

У той же час українець не захотів коментувати ситуацію до закінчення контракту з близькосхідним клубом.