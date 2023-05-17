Ребров может пойти на совмещение работы во главе сборной Украины и клуба

Специалист выбирает варианты продолжения тренерской карьеры

Сергей Ребров, услугами которого интересовался греческий "Олимпиакос", может согласиться на совмещение постов главного тренера сборной Украины и "Аль-Айна" из ОАЭ.

Об этом сообщает SPORT24. По данным источника, украинский специалист имеет предложения как от руководства национальной команды, так и клуба из ОАЭ.

Согласно информации медиа, Украинская ассоциация футбола (УАФ) предлагает 48-летнему Реброву трехлетний контракт, тогда как "Аль Айн" предлагает ему продлить соглашение.

Отмечается, что "Олимпиакос" отказался от кандидатуры экс-рулевого "Динамо", который, впрочем, может выбрать и одну работу — во главе сборной Украины или "Аль-Айна".

Соглашение Реброва с клубом из ОАЭ рассчитан до конца сезона 2022/23. Сообщалось, что специалист на 99% возглавит сборную Украины. Вместе с тем, арабский журналист убежден, что тренер, вероятно, заключит новый контракт с "Аль-Айном".

В то же время, украинец не захотел комментировать ситуацию до окончания контракта с ближневосточным клубом.