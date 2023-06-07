Официально: сборная Украины получила нового главного тренера
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Ребров вернулся в Украину и тут же возглавил главную команду страны
В среду, 7 июня, украинский специалист Сергей Ребров официально стал главным тренером сборной Украины по футболу. Ранее болельщики "Аль-Айна" (ОАЭ) трогательно попрощались с украинцем, который несколько лет возглавлял команду.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Instagram. Контракт со специалистом заключен до 30 июля 2026 года. Новоиспеченный главный тренер поблагодарил защитников Украины.
"Во-первых, хочу поблагодарить ВСУ за то, что берегут нашу Независимость, что дают нам возможность общаться о футболе, проводить наш чемпионат Украины.
Я сам лично и все украинцы будем в дальнейшем помогать ВСУ и нашим людям, пострадавшим от рашистской агрессии.
Я лично очень рад вернуться в Украину. Моя семья тоже возвращается. Я очень рад, что жена так приняла мое решение", — сказал Ребров сразу же после своего назначения.
Ребров будет готовить Cине-желтых к ближайшим матчам — контрольному с Германией, а также отборочных поединков Евро-2024 с командами Северной Македонии и Мальты, которые пройдут 16 и 19 июня. С полным расписанием матчей сборной Украины в квалификации Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в первой игре отбора на ЧЕ-2024 украинцы были разбиты Англией (0:2).