"Спасибо, тренер, мы тебя никогда не забудем": Игроки и фанаты "Аль-Айна" трогательно провели Реброва в сборную Украины

Специалист объявил о своем уходе из клуба

Сергей Ребров объявил о своем уходе с поста главного тренера "Аль-Айна" перед ожидаемым назначением у руля сборной Украины.

Об этом специалист заявил после поражения в финале Кубка Лиги ОАЭ. На своей странице в Instagram он поблагодарил клуб за два года работы, а также пожелал ему успехов в будущем.

"Мы пережили вместе несколько великих и несколько трудных моментов", — отметил Ребров, опубликовав вместе с постом фото, где он, игроки и персонал "Аль-Айна" позируют вместе с флагом Украины.

"Спасибо тебе, тренер, за все… Ты многому нас научил, ты изменил ситуацию за то время, что бы здесь, и всегда был как брат со всеми игроками, мы тебя не забудем и удачи тебе в будущем… еще раз спасибо, босс!", — написал ему в комментариях игрок "Аль-Айна" Бандар Аль-Абаби.

"Ты — лучший, желаем тебе наилучшего", — присоединился к одноклубнику Кристиан Гуанка.

"Спасибо за всю техническую работу, ты отличный человек и тренер. Ты сделал меня лучше. Да благословит тебя Бог!", — вторил им их партнер по команде Эрик.

Сообщалось, что Реброва представят главным тренером сборной Украины 30 мая 2023 года.

Пока что команду возглавляет Руслан Ротань, который совмещает работу у руля молодежной сборной Украины и ФК "Александрия". С ним во главе сборная провела один поединок в отборе на чемпионат Европы 2024 года, безоговорочно уступив Англии (0:2).

Турнирные расклады сборной Украины в квалификации на Евро-2024 доступны на сайте "Телеграф".