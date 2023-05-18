В сборной Украины сместили Ротаня: назван новый главный тренер команды

У сборной Украины появится главный тренер без приставки и.о.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины. Накануне появилась информация о том, что украинский специалист будет совмещать работу в клубе и сборной.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter. По информации источника, Ребров уже подписал контракт, скоро об этом будет объявлено официально.

Фабрицио отмечает, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) также вела переговоры с хорватским тренером Славеном Биличем, однако позже УАФ остановилась на кандидатуре украинца.

Напомним, что контракт 48-летнего Реброва с "Аль-Айном" заканчивается в июне 2023 года.

Сейчас главной командой страны руководит исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань, который также возглавляет молодежную сборную Украины и ФК "Александрия". Под руководством Ротаня наша команда провела один матч в отборе на Евро-2024, безвольно уступив англичанам (0:2). С турнирными раскладами Сине-желтых в квалификации можно ознакомиться на сайте "Телеграф".