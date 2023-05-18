У збірній України змістили Ротаня: названо нового головного тренера команди

У збірної України з’явиться головний тренер без приставки в.о.

Головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров найближчим часом очолить збірну України. Напередодні з’явилася інформація про те, що український фахівець поєднуватиме роботу в клубі та збірній.

Про це повідомив футбольний інсайдер Фабріціо Романо у Twitter. За інформацією джерела, Ребров вже підписав контракт, незабаром про це буде оголошено офіційно.

Фабріціо зазначає, що Українська асоціація футболу (УАФ) також вела переговори з хорватським тренером Славеном Білічем, проте пізніше УАФ зупинилася на кандидатурі українця.

Нагадаємо, що контракт 48-річного Реброва з "Аль-Айном" закінчується в червні 2023 року.

Наразі головною командою країни керує виконувач обов’язків головного тренера Руслан Ротань, який також очолює молодіжну збірну України та ФК "Олександрія". Під керівництвом Ротаня наша команда провела один матч у відборі на Євро-2024, безвільно поступившись англійцям (0:2). З турнірними розкладами Синьо-жовтих у кваліфікації можна ознайомитись на сайті "Телеграф".