Стало известно, когда Реброва представят новым главным тренером сборной Украины

Желто-синие вскоре получат нового рулевого

Нового наставника сборной Украины по футболу Сергея Реброва представят 30 мая.

Об этом сообщает "ВЗБІРНА". По информации источника, вместе с рулевым команды будет презентован и его штаб.

Отмечается, что на следующий день после финала Кубка Лиги ОАЭ против "Аль-Шарджа" 28 мая Ребров и его ассистенты попрощаются со своим клубом "Аль-Айном".

По данным медиа, уже 29 мая они прибудут в Киеве перед своим представлением, которое может сместиться максимум на 31 мая.

Ожидается, что уже 5 июня сборная Украины под началом Реброва должна начать сборы в рамках подготовки к матчам отбора на Евро-2024 против Северной Македонии 16 июня и Мальты 19 июня.

Недавно СМИ утверждали, что украинский тренер может пойти на совмещение работы в "Аль-Айне" и сборной.

Пока что национальную команду Украины возглавляет Руслан Ротань, который также работает с молодежной сборной Украины и ФК "Александрия". Под его руководством сборная провела один матч в квалификации на чемпионат Европы 2024 года, без вопросов уступив Англии (0:2).

С турнирными раскладами национальной команды в отборе на континентальное первенство можно ознакомиться на сайте "Телеграф".