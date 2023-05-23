Стало відомо, коли Реброва представлять новим головним тренером збірної України

Жовто-сині незабаром отримають нового керманича

Нового наставника збірної України з футболу Сергія Реброва представлять 30 травня.

Про це повідомляє "ВЗБІРНА". За інформацією джерела, разом із керманичем команди презентують і його штаб.

Зазначається, що наступного дня після фіналу Кубка Ліги ОАЕ проти "Аль-Шарджа" 28 травня Ребров та його помічники попрощаються зі своїм клубом "Аль-Айном".

За даними медіа, вже 29 травня вони прибудуть до Києва перед своїм представленням, яке може зміститися максимум на 31 травня.

Очікується, що вже 5 червня збірна України під керівництвом Реброва має розпочати збори в рамках підготовки до матчів відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії 16 червня та Мальти 19 червня.

Нещодавно ЗМІ стверджували, що український тренер може піти на поєднання роботи в "Аль-Айні" та збірній.

Поки що національну команду України очолює Руслан Ротань, який також працює з молодіжною збірною України та ФК "Олександрія". Під його керівництвом збірна провела один матч у кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року, без питань поступившись Англії (0:2).

З турнірними розкладами національної команди у відборі на континентальну першість можна ознайомитись на сайті "Телеграф".