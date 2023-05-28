"Дякуємо, тренере, ми тебе ніколи не забудемо": Гравці та фанати "Аль-Айна" зворушливо провели Реброва до збірної України

Фахівець оголосив про своє прощання з клубом

Сергій Ребров оголосив про звільнення з посади головного тренера "Аль-Айна" перед очікуваним призначенням біля керма збірної України.

Про це фахівець заявив після поразки у фіналі Кубка Ліги ОАЕ. На своїй сторінці в Instagram він подякував клубу за два роки роботи, а також побажав йому успіхів у майбутньому.

"Ми пережили разом кілька великих і кілька важких моментів", — зазначив Ребров, опублікувавши разом із постом фото, де він, гравці та персонал "Аль-Айна" позують разом із прапором України.

"Дякую тобі, тренере, за все… Ти багато чого нас навчив, ти змінив ситуацію за той час, що б тут, і завжди був як брат з усіма гравцями, ми тебе не забудемо і удачі тобі в майбутньому… ще раз дякуємо, бос!", — Написав йому в коментарях гравець "Аль-Айна" Бандар Аль-Абабі.

"Ти — найкращий, бажаємо тобі найкращого", — приєднався до одноклубника Крістіан Гуанка.

"Дякую за всю технічну роботу, ти чудова людина і тренер. Ти зробив мене краще. Нехай благословить тебе Бог!", — вторив їм їхній партнер по команді Ерік.

Повідомлялося, що Реброва представлять головним тренером збірної України 30 травня 2023 року.

Поки що команду очолює Руслан Ротань, який поєднує роботу біля керма молодіжної збірної України та ФК "Олександрія". З ним на чолі збірна провела один поєдинок у відборі на чемпіонат Європи 2024 року, без питань поступившись Англії (0:2).

Турнірні розклади збірної України в кваліфікації на Євро-2024 доступні на сайті "Телеграф".