Збірна України зіпсувала свято Німеччині на її полі (відео)

Головна команда країни втратила перемогу над німцями, які ледве не зганьбилися перед своїми вболівальниками

У понеділок, 12 червня, збірна України провела гостьовий контрольний матч проти Німеччини.

Зустріч, що проходила у Бремені (Німеччина) на "Везерштадіоні", завершилася з рахунком 3:3. Про це повідомляє "Телеграф".

Німці з перших хвилин взяли м’яч під свій контроль і почали частенько атакувати ворота Трубіна. Вже на 6-й хвилині Ніклас Фуллькруг відкрив рахунок, вдало підставившись під удар Вольфа. Німці не зменшували темпу і, здавалося, ось-ось заб’ють другий гол, проте вдала контратака Синьо-жовтих перевернула хід гри. На 19-й хвилині Віктор Циганков зрівняв рахунок, вийшовши віч-на-віч із Траппом після передачі Тимчика. Ще через кілька хвилин Олександр знову прорвався по правому флангу і віддав гольову передачу на Мудрика, щоправда, Михайло пробив повз ворота, але Антоніо Рюдігер люб’язно переправив м’яч у сітку своїх воріт.

Другий тайм розпочався з холодного душу для німців. На 56-й хвилині Циганков оформив дубль після передачі Довбика після грубої помилки Бундестім в обороні. Німці не зніяковіли й зуміли відігратися в кінці поєдинку — забивали Кай Гаверц і Йозуа Кімміх. Попри втрачену перемогу, збірна України все ж таки зіпсувала свято німцям, для яких цей поєдинок став 1000-м в історії. До речі, Синьо-жовті ніколи у своїй історії не перемагали команду Німеччини.

Німеччина – Україна – 3:3

Голи: Фюллькруг (7), Гавертц (83), Кімміх (90+1, пенальті) — Циганков (18, 56), Рюдігер (23, автогол).

Попередження: Маліновський (90)

Німеччина: Трапп, Рюдіґер, Раум (Генріхс, 71), Ґінтер, Кімміх, Ґорецка (Мусіала, 62), Шлоттербек (Клостерманн, 46), Брандт (Віртц, 71), Сане, Вольф (Хофманн, 62), Фюллькруґ (Гавертц, 46).

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко (Соболь, 78), Забарний, Тимчик, Степаненко (Ігнатенко, 65), Судаков, Мудрик (Піхальонок, 78) Циганков (Зубков, 71), Ярмоленко (Маліновський, 65), Довбик (Ванат, 65).

Статистика матчу Німеччина – Україна

Повний відеоогляд зустрічі:

Зазначимо, гра у Бремені стала першою для збірної України під керівництвом Сергія Реброва.

Нагадаємо, після матчу з Німеччиною на збірну України чекають два ключові поєдинки відбору на чемпіонат Європи-2024. 16 червня українці зіграють із Північною Македонією, а 19 – з Мальтою. З турнірними розкладами Синьо-жовтих у кваліфікаційному турнірі Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".