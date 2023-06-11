Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу

Контрольна гра пройде у Бремені

У понеділок, 11 червня, у Бремені відбудеться товариський матч між збірними Німеччини та України. Напередодні нашу національну команду очолив Сергій Ребров.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Україна, який пройде на "Везерштадіоні", початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.

Попри товариський характер зустрічі, німці точно будуть заряджені на перемогу, адже для них гра з українцями стане 1000-ю в історії Бундестім. Крім того, німецькі футболісти, напевно, захочуть порадувати рідну публіку. Водночас гра з Німеччиною – випробування для тренерського штабу Реброва. Сергій Станіславович точно не хоче розпочинати у головній команді країни з поразки, а тому ми навряд чи побачимо відкритий футбол у виконанні Синьо-жовтих.

У своєму останньому матчі українці програли Англії – 0:2.

Німеччина, у свою чергу, у березні поступилася Бельгії у товариській зустрічі – 2:3.

Зазначимо, матч Німеччина — Україна буде доступний для перегляду в Україні безплатно, а також на медіаплатформі megogo. До речі, букмекери не дають шансів Реброву та Ко у цьому протистоянні.

Додамо, напередодні Німеччина оголосила заявку на матч з Україною. Крім того, Сергій Ребров також назвав склад на червневі матчі. Після зустрічі з німцями Синьо-жовті проведуть два матчі відбору на Євро-2024. До речі, континентальна першість пройде у Німеччині, а тому німці не беруть участі у кваліфікації.