Німеччина – Україна: букмекери оцінили шанси Реброва у першому матчі

Фахівці пророкують перемогу Бундестім

У понеділок, 12 червня, збірна України проведе благодійний поєдинок проти команди Німеччини. Напередодні Синьо-жовтих очолив Сергій Ребров. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Україна.

Аналітики вважають німців однозначними лідерами поєдинку. Про це повідомляє Favbet.

Букмекери пропонують зробити ставку на перемогу господарів із коефіцієнтом 1,30-1,39. Водночас успіх збірної України та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 6,75-8,30 та 5,00-5,40 відповідно. Додамо, у Favbet оцінюють ймовірність тріумфу німців у 70%, а перемогу підопічних Реброва – лише у 12%.

Прогноз букмекерів на товариський матч Німеччина — Україна

Favbet: (перемога Німеччини 1,39 – нічия 5,40 – перемога України 8,30)

William Hill: (1,30 — 5,00 — 7,50)

Bwin: (1,38 — 5,25 — 6,75)

Матч Німеччина – Україна відбудеться у Бремені, початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. Ця зустріч буде доступна для перегляду на кількох платформах. До речі, німці, напевно, викладатимуться у цій "дуелі" на повну, адже вони грають удома, а гра з Україною для них стане 1000-ю в історії. Напередодні Ребров оголосив склад Синьо-жовтих на цю гру. Також відома заявка німців.