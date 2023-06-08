Німеччина — Україна: де і коли дивитися перший матч Реброва

Головна команда країни проведе свій другий матч у цьому році

У понеділок, 12 червня, збірна України проведе товариський матч проти Німеччини. Це стане першою грою Сергія Реброва на посаді головного тренера національної команди.

У прямому ефірі матч Німеччина — Україна покаже медіасервіс MEGOGO (підписка "Максимальна" та "Спорт"), а також місцеві телеканали "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо) тільки у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора поєдинку в Instagram. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що цей поєдинок стане першим для Сергія Реброва на чолі головної команди країни. Окрім того, для Бундестім цей матч стане історичним, тисячним в історії. Додамо, що німці як господарі Євро-2024 вже кваліфікувалися на турнір, а от Синьо-жовті ще зіграють кілька поєдинків відбору. Фактично гра з Німеччиною стане для України перевіркою перед важливими поєдинками проти Північної Македонії та Мальти.

З розкладом та результатами матчів збірної України з футболу у кваліфікації ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Руслана Ротаня поступилася у першому матчі відбору команді Англії (0:2).