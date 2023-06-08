Германия - Украина: где и когда смотреть первый матч Реброва

Главная команда страны проведет свой второй матч в этом году

В понедельник, 12 июня, сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии. Это станет первой игрой Сергея Реброва на посту главного тренера национальной команды.

В прямом эфире матч Германия — Украина покажет медиасервис MEGOGO (подписка "Максимальная" и "Спорт"), а также местные телеканалы "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.) только в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора поединка в Instagram. Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, этот поединок станет первым для Сергея Реброва во главе главной команды страны. Кроме того, для Бундестим этот матч станет историческим, тысячным в истории. Добавим, что немцы в качестве хозяев Евро-2024 уже квалифицировались на турнир, а вот Сине-желтым еще предстоит сыграть несколько поединков отбора. Фактически игра с Германией станет для Украины проверкой перед важнейшими поединками против Северной Македонии и Мальты.

С расписанием и результатами матчей сборной Украины по футболу в квалификации ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Напомним, сборная Украины под руководством Руслана Ротаня уступила в первом матче отбора команде Англии (0:2).