Германия - Украина: онлайн-трансляция матча

Контрольная игра пройдет в Бремене

В понедельник, 11 июня, в Бремене состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Накануне нашу национальную команду возглавил Сергей Ребров.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Украина, который пройдет на "Везерштадионе", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

Несмотря на товарищеский характер встречи, немцы точно будут заряжены на победу, ведь для них игра с украинцами станет 1000-й в истории Бундестим. Кроме того, немецкие футболисты наверняка захотят порадовать родную публику. В то же время игра с Германией — испытание для тренерского штаба Реброва. Сергей Станиславович точно не хочет начинать в главной команде страны с поражения, а потому мы вряд ли увидим открытый футбол в исполнении Сине-желтых.

В своем последнем матче украинцы проиграли Англии — 0:2.

Германия, в свою очередь, в марте уступила Бельгии в товарищеской встрече — 2:3.

Отметим, матч Германия — Украина будет доступен для просмотра в Украине бесплатно, а также на медиа-платформе megogo. К слову, букмекеры не дают шансов Реброву и Ко в этом противостоянии.

Добавим, накануне Германия объявила заявку на матч с Украиной. Кроме того, Сергей Ребров также назвал состав на июньские матчи. После встречи с немцами Сине-желтые проведут два матча отбора на Евро-2024. К слову, континентальное первенство пройдет в Германии, а потому немцы не участвуют в квалификации.