Без Зинченко и Коноплянки: назван состав сборной Украины на Германию

Имя главного тренера команды объявят позже

В пятницу, 26 мая, стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч с Германией и поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. Ранее стало известно, что национальная команда не снимется с отборочного турнира, несмотря на участие белорусов

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Фамилия нового главного тренера сборной Украины, который будет руководить действиями этих игроков, официально будет объявлена в ближайшее время.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал")

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все — "Шахтер"), Александр Тымчик ("Динамо"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Илья Забарный ("Борнмут"), Эдуард Соболь ("Страсбур"), Сергей Кривцов ("Интер" Майами)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн"), Руслан Малиновский ("Марсель"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Михаил Мудрик ("Челси"), Даниил Игнатенко ("Бордо"), Владислав Кочергин ("Ракув")

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге"), Артем Довбик ("Днепр-1"), Владислав Ванат ("Динамо")

Резервный список:

Александр Караваев, Николай Шапаренко (оба — "Динамо"), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба — "Шахтер"), Тарас Качараба ("Славия").

В список не попал Александр Зинченко, о травме которого сообщалось накануне, а также Евгений Коноплянка, вышедший на замену в матче отбора на ЧЕ-2024 против Англии (0:2).

Напомним, Сине-желтые начнут летний сбор 8 июня в Бремене. 12-го июня нашей команде предстоит сыграть контрольные поединок с Германией, а 16-го и 19-го июня главная команда страны проведет встречи отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты в Скопье и Трнаве соответственно. С расписанием, результатами и видеообзорами матчей сборной Украины в квалификации ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".