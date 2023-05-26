Без Зінченка та Коноплянки: названо склад збірної України на Німеччину

Ім’я головного тренера команди оголосять пізніше

У п’ятницю, 26 травня, стала відома заявка збірної України на товариський матч із Німеччиною та поєдинки відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти. Раніше стало відомо, що національна команда не зніметься з відбіркового турніру, попри участь білорусів.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ). Прізвище нового головного тренера збірної України, який керуватиме діями цих гравців, офіційно буде оголошено найближчим часом.

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал")

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (всі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Едуард Соболь ("Страсбур"), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі)

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн"), Руслан Маліновський ("Марсель"), Віктор Циганков ("Жирона"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Данило Ігнатенко ("Бордо"), Владислав Кочергін ("Ракув")

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге"), Артем Довбик ("Дніпро-1"), Владислав Ванат ("Динамо")

Резервний список:

Олександр Караваєв, Микола Шапаренко (обидва — "Динамо"), Богдан Михайличенко, Мар’ян Швед (обидва — "Шахтар"), Тарас Качараба ("Славія").

До списку не потрапив Олександр Зінченко, про травму якого повідомлялося напередодні, а також Євген Коноплянка, який вийшов на заміну в матчі відбору на ЧЄ-2024 проти Англії (0:2).

Нагадаємо, Синьо-жовті розпочнуть літній збір 8 червня у Бремені. 12 червня наша команда має зіграти контрольні поєдинок з Німеччиною, а 16 і 19 червня головна команда країни проведе зустрічі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти у Скоп’є та Трнаві відповідно. З розкладом, результатами та відеооглядами матчів збірної України у кваліфікації ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".