Сборная Германии проведет 1000-й матч в истории: кто сыграет против Украины

Команды встретятся в Бремене

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик вызвал 26 игроков на июньские товарищеские матчи, включая поединок со сборной Украины. Накануне Сине-желтые объявили заявку на игру с немцами.

Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза. На острие атаки у немцев будут играть Фюллькруг, Хаверц и Вернер.

Вратари: Бернд Лено ("Фулхэм"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона"), Кевин Трапп ("Айнтрахт")

Защитники: Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Робин Гозенс ("Интер"), Бенджамин Генрихс ("РБ Лейпциг"), Тело Керер ("Вест Хэм"), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Д), Малик Тиав ("Милан"), Мариус Вольф ("Боруссия" Д)

Полузащитники: Юлиан Брандт ("Боруссия" Д), Эмре Джан ("Боруссия" Д), Леон Горецка ("Бавария"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Йонас Хофманн ("Боруссия" М), Йозуа Киммих ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Лерой Сане ("Бавария"), Кевин Шаде ("Брентфорд"), Флориан Виртц ("Байер")

Нападающие: Никлас Фюллькруг ("Вердер"), Кай Хаверц ("Челси"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Напомним, контрольная встреча Германия – Украина состоится 12 июня в Бремене, это будет 1000-й матч в истории немецкой сборной. Затем немцы сыграют товарищеские игры с поляками (16 июня) и с колумбийцами (20 июня). Сине-желтые после встречи с немцами проведут два матча отбора на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань больше не тренер сборной Украины.