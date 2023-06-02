Збірна Німеччини проведе 1000-й матч в історії: хто зіграє проти України

Команди зустрінуться у Бремені

Головний тренер збірної Німеччини Ханс-Дітер Флік викликав 26 гравців на червневі товариські матчі, включаючи поєдинок зі збірною України. Напередодні Синьо-жовті оголосили заявку на гру з німцями.

Про це повідомляє офіційний сайт Німецької футбольної спілки. На вістрі атаки у німців гратимуть Фюллькруг, Хаверц та Вернер.

Воротарі: Бернд Лено ("Фулгем"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона"), Кевін Трапп ("Айнтрахт")

Захисники: Маттіас Гінтер ("Фрайбург"), Робін Гозенс ("Інтер"), Бенджамін Генріхс ("РБ Лейпциг"), Тіло Керер ("Вест Хем"), Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг"), Давид Раум ("РБ Лейпциг"), Антоніо Рюдігер ("Реал"), Ніко Шлоттербек ("Боруссія" Д), Малік Тіав ("Мілан"), Маріус Вольф ("Боруссія" Д)

Півзахисники: Юліан Брандт ("Боруссія" Д), Емре Джан ("Боруссія" Д), Леон Горецка ("Баварія"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті"), Йонас Хофманн ("Боруссія" М), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Джамал Мусіала ("Баварія"), Лерой Сане ("Баварія"), Кевін Шаде ("Брентфорд"), Флоріан Віртц ("Баєр")

Нападники: Ніклас Фюллькруг ("Вердер"), Кай Хаверц ("Челсі"), Тімо Вернер ("РБ Лейпциг").

Нагадаємо, контрольна зустріч Німеччина – Україна відбудеться 12 червня у Бремені, це буде 1000-й матч в історії німецької збірної. Потім німці зіграють товариські ігри з поляками (16 червня) та з колумбійцями (20 червня). Синьо-жовті після зустрічі з німцями проведуть два матчі відбору на Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що Руслан Ротань більше не є тренером збірної України.