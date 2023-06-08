Германия - Украина: букмекеры оценили шансы Реброва в первом матче

Специалисты пророчат победу Бундестим

В понедельник, 12 июня, сборная Украины проведет благотворительный поединок против команды Германии. Накануне Сине-желтых возглавил Сергей Ребров. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Украина.

Аналитики считают немцев однозначными фаворитами поединка. Об этом сообщает Favbet.

Букмекеры предлагают сделать ставку на победу хозяев с коэффициентом 1,30-1,39. В то же время успех сборной Украины и ничья менее вероятны — коэффициенты 6,75-8,30 и 5,00-5,40 соответственно. Добавим, в Favbet оценивают вероятность триумфа немцев в 70%, а победу подопечных Реброва — всего в 12%.

Прогноз букмекеров на товарищеский матч Германия — Украина

Favbet: (победа Германии 1,39 — ничья 5,40 — победа Украины 8,30)

William Hill: (1,30 — 5,00 — 7,50)

Bwin: (1,38 — 5,25 — 6,75)

Матч Германия — Украина состоится в Бремене, начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. Эта встреча будет доступна для просмотра на нескольких платформах. К слову, немцы наверняка будут выкладываться в этой "дуэли" на полную, ведь они играют дома, а игра с Украиной для них станет 1000-й в истории. Накануне Ребров огласил состав Сине-желтых на эту игру. Также известна заявка немцев.