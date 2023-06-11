Збірна України: розклад матчів на 2023 рік

Визначився повний календар матчів збірної України цього року

Збірна України готується до нових контрольних та офіційних поєдинків.

"Телеграф" публікує розклад матчів синьо-жовтих цього року. Згідно з календарем, команда Сергія Реброва проведе вісім матчів, у тому числі в рамках відбору на Євро-2024.

Розклад матчів збірної України на 2023 рік:

26 березня Англія – Україна 2:0

12 червня, 19:00 — Німеччина — Україна (товариський матч)

16 червня, 21:45 — Північна Македонія — Україна

19 червня, 19:00 – Україна – Мальта

9 вересня, 19:00 — Україна — Англія

12 вересня, 21:45 — Італія — Україна

14 жовтня, 16:00 – Україна – Північна Македонія

17 жовтня, 21:45 — Мальта — Україна

20 листопада, 21:45 — Україна — Італія

Список матчів збірної України у 2023 році оновлюватиметься, оскільки підопічні Сергія Реброва можуть провести ще низку контрольних поєдинків, зокрема, в листопаді.

Товариський матч проти збірної Німеччини стане першою грою Сергія Реброва на посаді головного тренера національної команди. З розкладом та результатами матчів збірної України з футболу в кваліфікації ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".