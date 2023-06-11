Збірна України: розклад матчів на 2023 рік
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Визначився повний календар матчів збірної України цього року
Збірна України готується до нових контрольних та офіційних поєдинків.
"Телеграф" публікує розклад матчів синьо-жовтих цього року. Згідно з календарем, команда Сергія Реброва проведе вісім матчів, у тому числі в рамках відбору на Євро-2024.
Розклад матчів збірної України на 2023 рік:
26 березня Англія – Україна 2:0
12 червня, 19:00 — Німеччина — Україна (товариський матч)
- Німеччина — Україна: онлайн-трансляція матчу
- Німеччина — Україна: букмекери оцінили шанси Реброва у першому матчі
16 червня, 21:45 — Північна Македонія — Україна
19 червня, 19:00 – Україна – Мальта
9 вересня, 19:00 — Україна — Англія
12 вересня, 21:45 — Італія — Україна
14 жовтня, 16:00 – Україна – Північна Македонія
17 жовтня, 21:45 — Мальта — Україна
20 листопада, 21:45 — Україна — Італія
Список матчів збірної України у 2023 році оновлюватиметься, оскільки підопічні Сергія Реброва можуть провести ще низку контрольних поєдинків, зокрема, в листопаді.
Товариський матч проти збірної Німеччини стане першою грою Сергія Реброва на посаді головного тренера національної команди. З розкладом та результатами матчів збірної України з футболу в кваліфікації ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".